Malatya Yeşilyurt Belediyespor Alaattin Gülerce’ye emanet

Ligdeki kötü gidişatına bir türlü dur diyemeyen turuncu yeşillilerde yönetim kurulu kararıyla Hayati Palancı ile yollar ayrılmıştı.

Palancı ile yolların ayrılmasının ardından teknik heyet arayışlarına başlayan Orhan Barman yönetimi, Yusuf Şimşek’in ekinde de çalışan Malatyalı teknik adam Alaattin Gülerce ile anlaşmaya vardı.

Gülerce daha önce Kemerspor’da teknik direktör olarak, Karagümrük, Mersin İdmanyurdu, Karşıyaka, Antalyaspor, Denizlispor ve Turgutluspor ise yardımcı antrenör olarak görev yaptı.

Gülerce’nin önümüzdeki hafta göreve başlayacağı belirtildi.

İHA