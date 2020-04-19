Malatya spor camiasında 'Mercedes Kadir' üzüntüsü

Bindiği sopası üzerinde sokak sokak gezen ve kısa ömründe Malatya’nın renkli bir parçası olan Mersedes Kadir vefatı sonrası başta Yeni Malatyaspor olmak üzere, Yeşilyurt Belediyespor ve amatör kulüpler taziye mesajı yayınladılar.

Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek açıklamasında, "Malatyamızın bir değerini kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyorum. Kadir demek Malatya demekti. Kadir demek kültürümüz demekti. Güle güle güzel adam" ifadelerini kullandı.

Malatya Yeşilyurt Belediyespor Başkanı Tahsin Yılmaz ise, "Hepimizin hafızalarda en insani saflıkla yer edinen Mersedes Kadir’in vefatına tarifsiz duygularla üzülüyorum. Kadir değil ölen aslında, çocukluğumuz, anılarımız, değerlerimiz öldü bir anlamda" mesajıyla üzüntüsünü belirtti.

Malatya Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkanı Mahmut Cücemen de Mercedes Kadir’in vefatından duyduğu üzüntüyü dile getirerek, "İnanın annem ya da babam ölmüş gibi üzgünüm. Kadir bizim saf yanımızdı. Bütün dünyası 2 metrelik sopasıydı. Allah rahmet eylesin" şeklinde mesaj yayınladı.

Eskimalatya Gençlikspor Kulübü kurucusu ve antrenörü Metin Taşpınar da, "Eskimalatya Gençliksporumuzun maskotu, taraftarı, sporcusu, hayranı her gördüğünde ’Kaptan Eskimalatya’ ya gidek’ der dururdu. Sözün bittiği yerdeyiz. Herşey yalan ölüm gerçek. Kadirimizi kaybetmenin üzüntüsünü, açısını yaşıyorum. Rabbim rahmet eylesin mekanı cennet olsun" ifadelerine yer verdi.

İHA