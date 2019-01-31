Fendoğlu, açıklamasında "Hıncal Uluç'un zavallıca yaptığı beyanlarını şiddetle kınıyorum. Yazar ve yorumcu kimliği adı altında Malatyaspor takım kaptanımız Adem Büyük’e hakaret eder boyutta eleştirmesini zavallılık olarak addediyorum. Türk futbolunun en önemli değerlerinden olan Malatyasporumuzun gönüllerde ki ve kamuoyundaki saygınlığına dil uzatmak tam manası ile hadsizliktir. Malatya’nın en büyük sivil toplum kuruluşuna karşı akıl sağlığını yitirmiş sözüm ona gazeteci, yazar kimliği altında söylemlerde bulunmak hangi ahlaki değerlere sığmaktadır. Oturduğu yerden ahkam kesen, hayatında canlı maç izleme deneyimi olmayan Hıncal Uluç'un Malatya'yı ve Malatya'nın değerlerini ağzına almadan 40 kere düşünmesi gerekmektedir. Yaşantısı dahil tüm hayatı magazin köşelerinde kapak olmuş birinin bu açıklamaları Malatya kamuoyunda hak ettiği tepkiyi almıştır. Kendisinin bizim nazarımızda olmayan spor yorumculuğu da bu açıklama tarihi itibari ile kamuoyunda sonlanmıştır. Evkur Yeni Malatyaspor’un ve camiasının Türk futbolundaki yerinin bu şahsa hatırlatılması gerektiğini açıkça beyan ediyorum. Hıncal Uluç başta olmak üzere bu yoruma sessiz kalan kanal yetkililerinin Malatyaspor kulübünden, gönül veren cefakar taraftarımızdan ve Malatya Kamuoyundan en kısa zamanda özür dilemeleri gerekmektedir. Malatyaspor'a ve Malatya'nın değerlerine dil uzatmak kimsenin haddi değildir" ifadelerine yer verdi.

İHA