Özcan’ın yardımcılıklarını Malatyalı antrenörler Soner Bayram, Ahmet Menevşeoğlu, Engin Bilici ve Engin Kurt yapacak.

Bu arada Malatya İdmanyurdu Kulübü’nde futbol Şube Sorumluluğu görevine ise Galatasaray ve Malatyaspor’un eski futbolcusu Bülent Akın’ın getirildiği açıklandı.

Atilla Özcan ve yardımcıları için imza töreni düzenledi.

Törende konuşan Malatya İdmanyurdu Kulübü Onursal Başkanı Teoman Mutlu, hedeflerinin 3.lig olduğunu söyledi. Mutlu, “Malatya'nın en köklü kulüplerinden olan Malatya İdmanyurdu’nu kendi bünyemize kattık. Bununla alakalı birçok proje geliştirdik. Bu projemizden biri şehrimize bir profesyonel bir takım kazandırmaktı. Biz bu takımı 2 yıl önce aldık ve ilk senemizde namağlup şampiyon olduk. 2.senemizde 1. amatörde şampiyon olduk ve bu sene de şehrimizi BAL ‘da en iyi şekilde temsil edip, "Her sene bir üst lig" sloganımızı gerçekleştirip, profesyonel lige çıkmak istiyoruz. Bu hedeflerimiz doğrultusunda ilk hedefimiz olarak Yeni Malatyaspor tesislerinden sonra Malatya’mıza yeni bir tesis kazandırmak için çalışmalara başladık ve Turgut Özal mahallemizde, haziran ayında Malatya’mıza Yeni bir tesis kazandıracağız. Tesislerde bir futbol takımı için gerekli olan her şey olacak. İkinci hedefimiz takımı bir üst lige taşıyacak bir teknik direktör ile anlaştık. Hocamızın yanında geçen yılda beraber çalıştığımız Malatya'nın yetiştirdiği genç antrenör arkadaşlarımızla devam edip, daha iyi yerlere gelmeleri için, daha profesyonel, tecrübe sahibi Türkiye'nin en önden gelen teknik direktörlerinden Atilla Özcan hocamızla anlaştık. Atilla hocamızı kariyerini tartışmamakla birlikte daha önce, Akhisarspor, Manisa spor, Göztepe ve birçok Süper Lig takımını çalıştırmış ve birçok genç yeteneği Türk futboluna kazandırmıştır. Hocamızın yardımcılıklarını Ahmet Menevşeoğlu, Soner Bayram, Engin Bilici ve Engin Kurt yapacaktır. Ayrıca bizi 2.Amatörde şampiyon yapan İbrahim Tekin ve Ercüment Kurt hocamıza, 1. Amatörde şampiyon yapan Hakan Aydemir hocamıza ve ekibine çok teşekkür ediyorum” dedi.

“Ne kadar istekli olduğunu gördüm ve tesisleşme anlamında çalışmalarını yakından takip ettim”

Atilla Özcan ise Malatya İdmanyurdu takımını hedefleri olduğu için tercih ettiğini kaydederek, "Yeni bir ortama geldim. Bundan önceki başarılarım veya başarısızlıklarımın bir önemi yok, önemli olan bundan sonra hep beraber İdmanyurdu’nun başarısı için çalışmak olacaktır. Sezon sonunda inşallah başarılı olup Malatya'ya profesyonel bir takım kazandıracağız. Buraya gelmemdeki en büyük setken genç ve yetenekli futbolcuları yetiştirip, İdmanyurdu takımını bir üst lige çıkarmaktır. Kulüp Başkanımız Teoman Beyin ne kadar istekli olduğunu gördüm ve tesisleşme anlamında çalışmalarını yakından takip ettim. İnşallah hep birlikte sezon sonunda Türk futboluna genç yetenekler kazandırıp, bir üst lige çıkacağız" diye konuştu.

Mehmet Türel / MALATYA (İHA)