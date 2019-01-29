Malatya İdman Yurdu şampiyonluğa koşuyor

Malatya 1.Amatör Büyükler Futbol Ligi’nde 8.hafta geride kalırken, Malatya İdmanyurdu takımı emin adımlarla şampiyonluğa koşuyor.

A Grubu’nda ilk mağlubiyetini alan Darendespor liderliğini sürdürürken, B Grubu’nda ise Malatya İdmanyurdu yoluna devam ediyor.

Malatya 1.Amatör Büyükler Futbol Ligi’nde ikinci yarı heyecanı hafta sonu oynanan karşılaşmalarla başladı.

A Grubu’nda bu sezon ilk mağlubiyetini alan Darendespor, topladığı 19 puanla zirvedeki yerini korudu. Yeşil beyazlılar, 8 haftalık bölümde 6 galibiyet, 1 beraberlik, 1’de mağlubiyeti alırken, rakiplerine 18 gol atıp, kalesinde 8 gol gördü.

Grup’ta 8 karşılaşmada 5 galibiyet, 2 beraberlik, 1’de mağlubiyet alan Arguvan Belediyespor ise 17 puanla ikinci sırada yer aldı ve zirve takibini sürdürdü. Mavi beyazlılar, oynadığı 8 karşılaşmada 26 gol atıp, 7 gol yedi.

Malatyaspor ile oynadığı karşılaşmanın tatil edilmesi sonucu bir maçı eksik olan Demirspor ise haftayı 14 puanla üçüncü sırada tamamladı. Ligin 8.haftasında Malatyaspor ile Demirspor arasında oynanan karşılaşma Demirspor’un 2-1 üstünlüğüyle devam ederken, karşılaşmanın uzatma dakikalarında yaşanan saha olayları nedeniyle hakem tarafından tatil edildi. Bir maçı eksik olan Demirspor, 7 karşılaşmada aldığı 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet ile üçüncü sırada bulunuyor.

Grup’ta, dördüncü sıradaki Hekimhan Girmana Belediyespor’un 13, beşinci sıradaki Malatyaspor’un 10, altıncı sıradaki Orduzuspor’un 8, yedinci sıradaki 1966 Malatya Gençlik Spor’un ise 5 puanı bulunuyor. Grup’ta son sıradaki Malatya Gücü Futbol Kulübü’nün ise henüz puanı yok.

B Grubu’nda ise lider Malatya İdmanyurdu dolu dizgin yoluna devam ediyor. Sarı lacivertliler, oynadığı 7 karşılaşmanın tamamını kazanarak, 21 puanla zirveye ambargo koydu. Grup’ta 7’de 7 yaşan idmanyurdu, rakiplerine 42 gol atarken, kalesinde 6 gol gördü.

Grup’ta 7 karşılaşmada 5 galibiyet, 2’de mağlubiyet alan Ataköyspor, 15 puanla zirve takibini sürdürdü. Ataköyspor, 7 karşılaşmada 16 gol atıp, 10 gol yedi.

B Grubu’nda 12’şer puana sahip iki ekipten Battalgazi Belediyespor üçüncü, Sanayispor ise dördüncü sırada bulunuyor. Grup’ta beşinci sıradaki Kale Gençlerbirliği’nin 6, altıncı sıradaki Hekimhan Belediyespor’un ise 3 puanı bulunuyor. Grubun son sırasındaki Doğanşehir Belediyespor’un ise henüz puanı yok.

İHA