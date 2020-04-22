Yeşilyurt ilçesine bağlı Tecde Mahallesi'nde yaşayan, akli dengesi yerinde olmayan ve kentte herkesin "Mercedes Kadir" olarak bildiği Fatih Kaydı, çocukluk yıllarından bu yana "araba" zannederek çeşitli objelerle süslediği yaklaşık 3 metre uzunluğunda, 10 kilogram ağırlığındaki kavak ağacından sopasıyla mahalle mahalle dolaştı.

Sopasıyla her gün kilometrelerce yürüyen, trafik ışıklarında durup yayalara yol veren "Mercedes Kadir", sözde "otomobili"ni kullanmadığı zamanlarda park etti. Neredeyse tüm Malatyalıların sevgi gösterisinde ve yardımda bulunduğu Fatih Kaydı, adeta Malatya'nın maskotu konumuna geldi.

Sopasıyla neredeyse bütünleşen "Mercedes Kadir"e Malatya halkı çay ikramında bulundu, arabasına yol verdi. Malatyalıların "Mercedes Kadir"e olan sevgisi ve saygısı sosyal medyanın da gündemi oldu. Hikayesi, fotoğrafları ve görüntüleri sosyal medyada paylaşılan "Mercedes Kadir", yurt içi ve dışından insanların da dikkatini çekti. "Mercedes Kadir", birçok basın yayın kuruluşu tarafından görüntülendi, hayat hikayesine ilişkin haberler yapıldı.

Balmumu heykeli müzede sergileniyor

Küçüklüğünden bu yana Malatya'nın hemen hemen her noktasını "araba" zannettiği sopasıyla gezen "Mercedes Kadir", kentte o kadar çok sevildi ki Malatya Büyükşehir Belediyesince Kent Müzesi'ne balmumu heykeli yaptırıldı. "Mercedes Kadir"in balmumu heykeli, ziyaretçilerin yoğun ilgisini çekti.

Vefatı sevenlerini yasa boğdu

Daha önce de birkaç kez solunum yetmezliğine bağlı rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılan ve yoğun bakımda tedavi gören "Mercedes Kadir", 18 Nisan'da Yeşilyurt ilçesine bağlı Tecde Mahallesi'ndeki evinde tekrar rahatsızlandı. Durumu ağırlaşan ve 112 Acil Servis ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan "Mercedes Kadir", buradaki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kent protokolü başta olmak üzere Malatya'da daha önce görev yapmış vali, kaymakam, resmi daire amiri, milletvekilleri ve sevenleri "Mercedes Kadir" için başsağlığı mesajları yayımladı. Malatya Valisi Aydın Baruş ve Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, milletvekilleri, belediye başkanları, spor kulüpleri, sosyal medya hesaplarından "Mercedes Kadir'in" fotoğrafını paylaşarak başsağlığı diledi.

Son yolculuğunda da sopası yanındaydı

Malatya Şehir Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlanan "Mercedes Kadir'i sevenleri burada da yalnız bırakmadı. Cenaze töreninde "Mercedes Kadir'in tabutunun yanına "araba" zannettiği sopası konuldu. Dikiz aynalı sopa, daha sonra mezarının yanına yerleştirildi.

Malatya'nın sevilen yüzü "Mercedes Kadir" dualarla toprağa verilirken, sopası ise balmumu heykelinin bulunduğu Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından Kent Müzesi'ne sergilenecek.

Bu arada, "Mercedes Kadir"in ismi Büyükşehir Belediyesi Çocuk Trafik Eğitim Parkı ve ikamet ettiği sokakta yaşatılacak.

"Malatya 'Mercedes Kadir'i çok sevdi"

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Mercedes Kadir"in Malatya ile özdeşleşmiş bir isim olduğunu söyledi.

"Mercedes Kadir"in kentin güler yüzü olduğunu aktaran Gürkan, şöyle devam etti:

"Yaklaşık 3 yıl önce Kent Müzesi'nde 'Mercedes Kadir'in balmumu heykelini yaptık. Mercedes Kadir de haftanın en az üç günü gelip kendi balmumu heykelini seviyordu. Sağlığında o mutluluğu yaşadı. Şehrimizin değerleri, siyaset, devlet, spor, bu tür gönülleri geniş insanları ve şehrin değerlerini muhafaza ederken onlara sağlıklarında da bunu hissettirmemiz gerekir. 'Mercedes Kadir'i Malatya olarak çok sevdik. Sadece Malatya ölçeğinde değil, Türkiye genelinde bir farkındalık oluştu. Trafik kurallarına riayet etmesi, arabasını tamire götürmesi, mazot almasını içtenlikle, heyecanla ve inanarak yapması 'Mercedes Kadir'in sevilmesinin en temel unsurlarından biriydi. Malatya'nın güzel, gülen yüzlerinden ve renkli simalarından birisini daha kaybettik. Allah rahmet eylesin."

Gürkan, "Mercedes Kadir"in isminin anılmasıyla insanların yüzünde gülümseme oluştuğunu belirterek, bunun doğallıktan kaynaklandığını ifade etti.

Başkan Gürkan, "Mercedes Kadir"in balmumu heykeline sarıldığı görselin kendisini çok etkilediğini sözlerine ekledi.

"Malatya'nın maskotu gibiydi"

"Mercedes Kadir"in kardeşi Suat Kaydı ise ağabeyinin kentte çok sevildiğini belirterek, "Malatya'nın maskotu gibiydi. İyilik yapanlardan Allah razı olsun. Mercedes Kadir'in kimseye zararı yoktu. Kimi görse iyilik yapar, çocukları severdi." dedi.

Fatih Kaydı'yla yakından ilgilenerek ihtiyaçlarının giderilmesine katkı sağlayan Tecde Mahallesi Muhtarı Ali Yiğit de "Mercedes Kadir"in 3 metrelik sopasının üzerine dünyaları sığdırdığını söyledi.

"Mutluluğu yakalayan bir insanın hikayesidir Mercedes Kadir"

"Mercedes Kadir"in Malatya için çok önemli ve değerli bir kişi olduğunu anlatan Yiğit, onu unutamayacaklarını ifade etti.

"Büyük gelirleri olanların mutluluğu yakalayamadığı bir şehirde 3 metrelik sopasının üzerinde şehri turlayarak mutluluğu yakalayan bir insanın hikayesidir Mercedes Kadir." diyen Yiğit, şöyle devam etti:

"Malatya, Mercedes Kadir'i sevmiş ve bağrına basmıştı çünkü onu gördüğünde herkes mutlu oluyordu. Fransız bir turist Mercedes Kadir'i görmüş ve 'Bunun motoru nerede' demiş. Bir arkadaşımız da 'Onun motoru Malatya'nın yüreğinde' demiş. Biz Mercedes Kadir'i gelecek nesle anlatacağız. Belki bazıları onlara deli diyor ama onlar deli ile veli arasında bir çizgi. Mercedes Kadir, yetim büyüdü. Babası, Mercedes Kadir 5-6 yaşındayken vefat etti. Annesi de hayattayken 3 evladını toprağa verdi."

Yiğit, halkın çok sevdiği "Mercedes Kadir"in cenaze törenine çok sayıda seveninin koronavirüs tedbirleri nedeniyle katılamadığını belirterek, "Koronavirüs salgını olmasaydı Mercedes Kadir'i son yolculuğuna on binlerce kişi uğurlayacaktı." ifadesini kullandı.

"Malatya'nın değeriydi"

Esnaf Hasari Atmaca ise "Mercedes Kadir"i çocukluğundan bu yana tanıdığını anlatarak, vefatını duyunca çok üzüldüğünü söyledi.

Onu herkesin çok sevdiğini belirten Atmaca, "Çok seviliyordu. Anlatılmaz duygular içerisindeyim. Küçüklüğümüzde sopasının arkasına bindirip bizi gezdirirdi. Çarşıda Mercedes Kadir'i gördüğümüzde 'Kadir nereye gidiyorsun bizi de götür' derdik." diye konuştu.

Diğer bir esnaf İhsan Öztürk ise "Mercedes Kadir"i tanımayan Malatyalı olmadığını anlatarak, "Öldüğünü duyduğumda bir yakınımı kaybetmiş gibi hissettim. Tüm Malatyalıların Mercedes Kadir'le anısı vardır. Malatya'da geçmediği bir cadde veya sokak yoktur. Malatya'nın değeriydi." dedi.

AA