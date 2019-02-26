Malatya güreş takımı 1. oldu

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 2019 yılı faaliyet programında yer alan Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Güreş Grup Şampiyonası 23 - 25 Şubat 2019 tarihleri arasında Muş ilinde yapıldı.

9 ilden 150 sporcunun katılımıyla Muş Yeni Spor Salonunda gerçekleşen Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Güreş Grup Şampiyonasında Malatyalı sporcular serbest stilde 4 altın, 2 gümüş, 2 bronz alırken, grekoromen sitilde ise 2 altın, 1 gümüş, 5 bronz aldı. Malatyalı sporcular toplamda 16 madalya alarak hem serbest sitilde, hem de grekoromen sitilde takım olarak birinci oldular.

Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bir tebrik mesajı yayımlayarak, başarılı olan sporcuları, antrenörleri ve sporcuların ailelerini tebrik etti.

İHA