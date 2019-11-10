Malatya&Göztepe kader maçları

﻿﻿Fenerbahçe'nin 3-2 kazandığı Kasımpaşa maçından sonra teknik direktör Ersun Yanal oyuncuları ile yaptığı değerlendirmede konsantrasyon eksikliğine dikkat çekti. Yanal, milli aradan sonra art arda çıkacakları Yeni Malatyaspor ve Göztepe deplasmanları için de uyarıda bulundu. Tecrübeli teknik adam, "Eksiklerden çok mental olarak hazır olmamamız en büyük sorun. İç saha ya da dış saha fark etmez... Sizden milli ara sonrasında oynayacağımız iki zorlu deplasman için yüzde yüz konsantrasyon istiyorum. Malatya ve Göztepe deplasmanları ligdeki kaderimizi belirleyecek maçlar gibi duruyor. Bu karşılaşmalarda kesinlikle kayıp yaşamak istemiyorum" uyarısında bulundu.

SOW'UN FAVORİSİ FENERBAHÇE

F.Bahçe'nin eski yıldızı Moussa Sow, Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk için favorisinin sarı-lacivertliler olduğunu söyledi. Sow, "Fenerbahçe'nin şampiyon olacağına inanıyorum. Son maçlarda mağlubiyetler de aldılar ancak bir seri buldukları takdirde umut ediyorum ki şampiyon olacaklar" şeklinde konuştu.

(Sabah)