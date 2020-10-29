Malatya biletleri 550 TL’den...

Siyah-Beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre loca ile 1903 tribün biletleri saat 10.00’da satışa çıkacak ve bilet satışı yarın saat 10.00’a kadar devam edecek. Loca ve 1903 tribün biletleri, öncelikli olarak 2019-2020 sezonunda VIP ve 1903 tribün kombine sahiplerine sunulacak. Bilet fiyatları; 550 TL ile 1450 TL arasında değişiyor.

Azerbaycan’a özel etkinlik

Beşiktaş Kulübü ile BJK-Kabataş Vakfı, “Azerbaycanlı çocuklarımız üşümesin, oyun da oynayabilsinler” sloganıyla bir kampanya başlatıldığını duyurdu. Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, 28 Ekim-12 Kasım tarihleri arasında toplanacak oyuncak, atkı ve bereler, Azerbaycan İstanbul Başkonsolosluğu’na teslim edilecek.