Malatya BB Masa Tenisi takımı yeni sezona hazır

Ankara’da başlayan Masa Tenisi Süper Liginin ilk etabı sonunda erkeklerde geçen yılın şampiyonu Beşiktaş ile birlikte Fenerbahçe, İstanbul BBSK, Türk Telekom ve Sarkuysan ilk etabı yenilgisiz tamamladılar. Beşiktaş, Fenerbahçe ve İstanbul BBSK 4’er maç yaparken, TMTF Yönetim Kurulu tarafından kulübün isteği üzerine iki maçı ertelenen Sarkuysan takımı, 1.etapta karşılaşmadığı Gaziosmanpaşa Belediye ile İstanbul’da, Türk Telekom maçını ise 3.etapta yapacak.

Malatya Büyükşehir Belediyespor Erkek Masa Tenisi Takımı’nın Süper Lig ikinci etaptaki maç programı şöyle:

8 Aralık Cumartesi

11.00 Malatya Büyükşehir Belediyespor-Düzce Divapan Spor, 16.00 Malatya Büyükşehir Belediyespor-Kocaeli Sarkuysan

9 Aralık Pazar

11.00 Malatya Büyükşehir Belediyespor-İstanbul BBSK, 16.00 Malatya Büyükşehir Belediyespor-İstanbul Koza WOS Spor.

İHA