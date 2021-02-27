Malatya başladı, Gençlerbirliği bitirdi

Ateş hattından kurtulma mücadelesi veren Gençlerbirliği, Hamza Hamzaoğlu ile yollarını ayırıp, 6 maçtır kazanamayan Yeni Malatyaspor, sportif direktör Ali Ravcı yönetiminde Başkent deplasmanına çıktı. Konuk ekip, maçın başında rakibini şut bombardımanına tuttu, sonuç gelmedi. 21’de Malatya'da Semih Kaya'nın, Ayite'ye yaptığı müdahale bariz gol şansı olarak değerlendirildi ve kırmızı kart gördü. Gençler, buna rağmen beklenen reaksiyonu veremedi, takım içerisindeki uyumsuzluk problemi nedeniyle kısa süreli kurdukları baskı sonuç vermedi. Malatya, ilk fırsatta cezayı kesti. 34'te Tetteh harika bir koşu yaparak, Mustafa'nın pasında golü attı: 0-1. 40'ta Gençler'de Johansson'un şutu üst direkte patladı.

Gençler'in işi çok zor

Temposuz başlayan ikinci devrede suskunluğu Ayite'nin füzesi bozdu. Togolu'nun şutu, önce direğe sonra da kaleci Ertaç'a çarparak filelerle buluştu: 1-1. 71'de Ayite'nin gördüğü kırmızı sonrasında Malatya yeniden oyunun hakimi olmaya başladı. 76'da Mustafa Eskihellaç, yüzde 100'lük pozisyonda topu auta gönderdi. Kalan sürede gol sesi çıkmadı. Malatya'nın düşüşü sürdü, galibiyet hasretleri 7 maça yükseldi. Ligin dibinde yer alan Gençler'in de işi artık çok zor.