Süper Lig 'de yeni sezon hazırlıklarını sıklaştıran Fenerbahçe 'de transfer çalışmaları durmak bilmiyor. Önemli isimleri kadrosuna katan Sarı Lacivertliler'de bu hafta içi savunma takviyelerinin takıma katılması bekleniyor.

Sky Sports'un haberine göre; İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, Fenerbahçe'nin de gündeminde olan Malang Sarr ile sözleşme imzalayıp, oynayabileceği bir kulübe kiralamayı düşünüyor.

Bu gelişme üzerine Fenerbahçe'nin transferde nasıl bir yol izleyeceği merak konusu oldu. Chelsea'da teknik direktör Frank Lampard'ın özellikle genç futbolculara şans vermesi Sarr transferinde önemli bir etken olabileceği konuşuluyor.





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