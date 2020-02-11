Malaga taraftarı çıldırdı! Yok böyle protesto...

İspanyol futbolunun en önemli kulüplerinden biri olan ve 1904 yılında kurulan Malaga, son dönemde aldığı kötü sonuçlarla taraftarlarını hayal kırıklığına uğratmaya devam ediyor... Kulübün şike haberlerinde yer alması, başarısız bir grafik sergilenmesi ve kulübün, Katarlı sahibi Sheikh Abdullah Al Thani tarafından yanlış yönetildiğini düşünen Malagalı futbolseverler, sonunda isyan bayrağını çekti. İspanya 1. Futbol Ligi La Liga’da olduğu dönemde 2012-13’te Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek final gören ancak 2017-18’de La Liga’dan düşen Mavi- Beyazlılar, sonrasında bir türlü 2. ligden tekrar yukarıya bir türlü çıkamadı.

Protestocu grubun akşam saatlerinde ellerinde tabutla yaptığı yürüyüş, oldukça korkutucu gözüküyordu.

Ekonomik anlamda da sıkıntıda

22 takımlı ligde 31 puanla 17. sırada yer alan ve 27 maçta sadece 6 galibiyeti olan ekibin yaklaşık 400 taraftarı, kulübün artık öldüğünü belirterek, şehirde tabutla sembolik bir cenaze töreni düzenledi. Yüzlerine maske takan, siyah giyinen taraftarlar, ellerindeki mumların yanı sıra hem kulüp sahibini hem de tüm yetkilileri protesto eden pankartları şehrin sokaklarında bir süre dolaştırdı. Ekonomik anlamda da zor durumda olduğu öğrenilen Endülüs kulübü için hazırlanan tabutun, daha sonra stadın hemen yanına bırakılmasıyla törenin son bulduğu ifade edildi.