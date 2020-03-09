Maküspor fırsat tepti

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)- SPOR Toto Bölgesel Amatör Ligi 7'nci Grup'ta mücadele eden Mehmet Akif Ersoy Gençlik ve Spor Kulübü (Maküspor) evinde ağırladığı Ortaca Belediyespor'la 2-2 beraber kaldı.

Burdur Gazi Atatürk Stadı'nda oynanan ve Deniz Can Aydın, Ozan Tunçer ve Ayşenur Karakoç hakem üçlüsünün yönettiği karşılaşmanın ilk yarısı Tolga'nın 17'nci dakikasında Tolga'nın attığı golle Ortaca Belediyespor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi. İkinci yarıda daha istekli bir oyun sergileyen Maküspor 56'ncı dakikada Deniz ve 78'inci dakikada Zeki'nin attığı gollerle 2-1 öne geçti. Ortaca Belediyespor 90'ıncı dakikada Serhan'ın attığı golle skoru 2-2 yaptı.

Bu sonuçla Maküspor puanını 19'a çıkararak 11'inci sırada yer aldı. Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi 7'nci Grup'ta mücadele eden Burdur'un diğer temsilcisi Bucak Belediyesi Oğuzhansor ise Isparta'da oynadığı karşılaşmada Isparta32 Spor'a 2-0 yenilerek 17 puanla 12'nci sırada yer aldı.

Karşılaşma öncesinde Maküspor Başkanı Mustafa Kılınç maçın yardımcı hakemi Ayşenur Korkmaz'a 8 Mart Kadınlar Günü dolayısıyla çiçek verdi.

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