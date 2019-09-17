MAKÜ ligin sürpriz takımı olacak

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)- SPOR Toto Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 7'nci Grup'ta mücadele edecek olan Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Gençlik ve Spor Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Kılınç, "Bu ligi en iyi yerde tamamlayıp bu ligin sürpriz takımı olacağız" dedi.

Burdur Birinci Amatör'de 2018- 2019 sezonunu hem normal sezonda hem de play-off'ta şampiyon olarak tamamlayıp BAL'da mücadele etmeye hak kazanan MAKÜ Gençlik ve Spor, sezon hazırlıklarını sürdürdü. MAKÜ Gençlik ve Spor, ligin ilk haftasında 22 Eylül Pazar günü Burdur Gazi Atatürk Stadı'nda Yatağanspor ile karşılaşacak.

MAKÜ Gençlik ve Spor Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Kılınç, "Biz felsefe ve kulüp mantığı olarak farklı bir kulübüz. Her şeyden önce Mehmet Akif Ersoy'un, İstiklal şairimizin adını taşıyan bir üniversiteyiz. Bu anlamda sorumluluğumuzun farkındayız. Uzun zaman sonra ilk kez Burdur merkezde bir takımın Bölgesel Amatör Ligi'nde mücadele edecek olması da bize ayrı bir sorumluluk getiriyor. Bunun da bilincindeyiz, bu bilinçle sezon hazırlıklarımızı tamamladık. Belki çoğu kulüp için kapalı kutu olarak görünen, herkesin merak ettiği bir takımız. Çalışmalarımız yaklaşık bir ay önce başladı. Çocuklarımız gayretli bir şekilde çalışıyor" dedi.

Kulüpte oynamak adına çok fazla talep olduğunu fakat takımdaki oyuncuların aidiyetlerinin farklı olması ve kolej havasının bozulmaması adına oyuncuları kendi öğrencileri arasından seçtiklerini ve dış transferi kapattıklarını vurgulayan Mustafa Kılınç, "Bu takım 4 yıldır bir arada, dolayısıyla birbirini tanıyan, saha içerisinde birbirinin eksiklerini kapatan, neler yapabileceğini bilen bir takım. Sadece bu yıl bize dahil olan öğrencilerimizden, BAL'da oynamış futbolculardan 8 oyuncuyu kadromuza kattık. Sadece rektörlük yönetimi ve ilgili arkadaşların destekleriyle bu noktaya geldik. Dışarıda şöyle bir algı var. 'Üniversitenin 182 milyon lira bütçesi var.' O para üniversitenin bütçesidir. Zaten resmi olarak böyle bir yardım da söz konusu değil. Ama biz bütün olumsuz şartlara ve hiçbir destek olmamasına rağmen bu ligi en iyi yerde tamamlayıp bu ligin sürpriz takımı olacağız" diye konuştu.

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- Antrenmandan detay

- Mustafa Kılınç ile röportaj

- Antrenmandan detay

(FOTOĞRAFLI)