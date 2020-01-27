MAKÜ evinde galip geldi

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)- SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig 7'nci Grup'ta mücadele eden MAKÜ Spor, ligde evindeki ilk galibiyetini aldı.

Burdur Gazi Atatürk Stadı'nda oynanan maçı Halil Erdoğan, Emre Koç ve Devlet Aslan hakem üçlüsü yönetti. Karşılaşmanın 3'üncü dakikasında Isparta 32 Spor, İbrahim'in attığı golle öne geçti: 0-1. MAKÜ Spor bu gole 44'üncü dakikada Zeki ile karşılık verdi ve ilk yarı 1-1 sonuçlandı. Karşılaşmanın ikinci yarısına daha istekli başlayan MAKÜ Spor aradığı golü 54'üncü dakikada yine Zeki'nin ayağından buldu ve karşılaşmadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. Bu sonuçla MAKÜ Spor ligde evindeki ilk galibiyetini aldı ve puanını 8'e çıkardı.

Maç sonunda MAKÜ Rektörü Prof. Dr. Adem Korkmaz da soyunma odasına girerek, oyuncularını tebrik etti. Korkmaz, "Bugün hakkımızı aldık. Haftalardır iyi futbol oynuyorsunuz ama bu skora yansımıyordu. Biz üniversite olarak imkanlarımızı zorlayacağız. Arkanızda bir işadamı, iki tane destekçi yok. Siz geleceği inşa edecek üniversitelilersiniz. Entelektüel seviyeniz hiçbir takımda yok. Onların fiziki kapasiteleri olabilir, bütçeleri olabilir ama siz de çıkıp şakır şakır oynuyorsunuz" dedi.

Kulüp Başkanı Mustafa Kılınç da maçtan sonra yaptığı açıklamada, "İkinci yarıda ilk defa seyircimizin önüne çıktık. Yeni transferlerimiz vardı. Şunu ifade etmek gerekirse Burdur'dan tek kuruş dahi yardım alamadığımız, destek göremediğimiz bir ortamda bu çocuklar onurlarıyla mücadele ediyor. Bir maç kazanarak şampiyon olmadık, bir maç kaybederek de küme düşmedik. Önümüzde 11 maç var. İnşallah bütün maçlardan puan almak suretiyle Burdur'u en iyi şekilde temsil edeceğiz ve herkes emin olsun kümede kalacağız. Aramızdaki İrlandalılara rağmen bu takım kümede kalacak. Ben Sayın Rektörümüze ve yönetimimize bir kere daha teşekkür ediyorum ve çocukların alınlarından öpüyorum. Bu başarı onların başarısıdır. Bugün bizi yalnız bırakmayan, tribünde yerini alarak bizi destekleyen bir avuç da olsa Burdurlu futbolseverlere de teşekkür ediyorum" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI