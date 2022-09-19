Majör liglerde büyük sürpriz! Liderler şaşırtıyor...

20 Kasım-18 Aralık tarihleri arasında Katar'da düzenlenecek olan Dünya Kupası öncesinde son milli araya girildi. Avrupa'da Uluslar Ligi haftası başlarken, liglerde de büyük sürprizler yaşandı.

7. haftalarda sürpriz var...

Bu sezon Avrupa'nın 5 büyük ligi ve Süper Lig 'de milli araya lider giren ekipler dikkat çekti. 8. haftası geride kalan Fransa Ligue 1'de PSG, 6. haftası sona eren İspanya La Liga'da Real Madrid liderliği bırakmayıp, sürprize izin vermese de 7. haftaları tamamlanan İngiltere Premier Lig, Almanya Bundesliga, İtalya Serie A ve Türkiye Süper Ligi'nde zirvedeki takımlar sürpriz yaptı.

Bayern'den 10 yıllık saltanat!

Türkiye'de 16 puanlı Adana Demirspor averajla Galatasaray 'ın önünde yer alıp, liderliği kaptı. İngiltere'de 18 puanlı Arsenal son şampiyon City'i 1 puanla geride bırakıp zirveye oturdu. İtalya'da Napoli 17 puanlı Atalanta'yı averaj farkıyla geçip milli araya 1. sırada girdi. En büyük sürpriz ise Almanya Bundesliga'da yaşandı. 10 sezondur şampiyonluğa ulaşarak lige adeta ambargo koyan Bayern Münih (12) milli araya 5. sırada girerken, zirve 17 puanla Union Berlin'in oldu.

Atalay Özçelikli