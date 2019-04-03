MAJ3R’in yeni takımı belli oluyor

Bir Fransız espor sitesi MAJ3R’in yeni takımının belli olduğunu yazdı. Peki temsilcimiz hangi takımda ve kimlerle oynayacak. İşte cevapları:

Fransız espor sitesi 1pv’nin iddiasına göre MAJ3R’in yeni adresi LDLC ekibi oldu. Son dönemde adını çok fazla duymadığımız ekip, temsilcimiz ile birlikte takımın eski oyuncusu SIXER ve yeni transfer edeceği iddia edilen Happy ile yeniden yükselmenin arayışında. 1pv, takımın şu an dört kişi olduğunu ve 5. oyuncunun henüz belli olmadığını da iddia etti.

Sitenin iddiasına göre MAJ3R transferi neredeyse kesin. Uzun bir süredir Space Soldiers ekibinin kaptanlığını yapan Engin, 2018 senesindeki Major turnuvası ve sonrasında bir Türk CS: GO takımının yakalayabileceği en büyük başarılara ulaşmıştı. Temsilcimiz kötü performansın ve XANTARES’in takımdan ayrılmasından sonra kendisi de ekipten ayrılarak yeni maceralara yelken açtığını söylemişti. (Playerbros)