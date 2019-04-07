MAJ3R’in LDLC’deki yeni takım arkadaşı açıklandı

MAJ3R ex-Space Soldiers kadrosundan ayrıldıktan kısa bir süre sonra LDLC kadrosuna dahil olmuştu. Fransız organizasyon, ikinci oyuncusunu resmi Twitter hesabından duyurdu. Tecrübeli Fransız oyuncu SIXER, artık LDLC bünyesi altında mücadele edecek.

LDLC geçtiğimiz günlerde devoduvek, to1nou gibi genç oyuncuların bulunduğu CS: GO kadrosu ile yollarını ayırmıştı. Fransız kulüp belli ki tecrübeli bir kadro dizmeyi hedefliyor. LDLC’nin yeni oyuncusu SIXER, daha önceden MAJ3R ile CS 1.6 döneminde birlikte mücadele etmişti. Bu gelişme ile gündemde dolaşan dedikoduların bir kere daha doğru bilgi verdiği sonuçlandı. Dedikoduların doğrultusunda LDLC’nin üçüncü oyuncusunun Happy olması olağan.

LDLC, SIXER transferini oyuncunun vuruşlarının bulunduğu bir video ile duyurdu. (Playerbros)