Geçtiğimiz günlerde ex-Space Soldiers‘tan ayrılarak LDLC‘ye transfer olan MAJ3R‘in de mücadele edeceği VulkanBet Invitational CS: GO turnuvası duyuruldu.

17-26 Nisan 2019 tarihleri arasında düzenlenecek turnuvada yer alacak takımlar birbirleriyle online olarak mücadele edecekler. Toplamda 8 turnuvanın katıldığı turnuvanın ödül havuzu ise $20.000 olarak belirlendi. Turnuvaya katılacak 8 takım, her biri dörtlü olmak üzere iki gruba ayrılacak. Takımlar birbirleriyle bo1 formatında karşılaştıktan sonra ilk iki sırayı elde eden takımlar bo3 formatında oynanacak olan yarı finalde mücadele etme şansı elde edecekler. Turnuvayı kazanan takım $10.000 ödülün sahibi olacakken, turnuvayı ikinci tamamlayan takım ise $5.000 ödülü kasasına ekleyecek.

VulkanBet Invitational turnuvasında hangi takımlar, hangi grupta mücadele edecek?

A Grubu

Virtus.pro

Nemiga

LDLC

ex-3DMAX

B Grubu

ALTERNATE aTTaX

HAVU

Sj

Epsilon

Kaynak: Playerbros