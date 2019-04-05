MAJ3R yeniden Fransa yolcusu

LDLC geçtiğimiz günlerde CS: GO kadrosu ile yollarını ayırmıştı. Yeni bir kadro yapılanmasına giden takım, ilk olarak eski ex-Space Soldiers oyuncusu MAJ3R‘ı kadroya dahil etti.

Mart ayının sonlarında ex-Space Soldiers’dan ayrılan 28 yaşındaki oyuncu, Fransız organizasyonun paylaştığı tweet ile resmi olarak LDLC bünyesine katıldı. Son günlerde gündemde dolaşan dedikoduları doğrulayan bu gelişme ile MAJ3R’ın yeni takım arkadaşlarını tahmin etmek hiç de güç değil. Bir zamanlar Millenium‘da birlikte oynadığı eski takım arkadaşı SIXER‘ın LDLC kadrosuna dahil olması olağan. Bunun yanında tecrübeli oyuncu Happy‘nin de kadroya dahil olması dedikodular arasında yer alıyor. (Playerbros)