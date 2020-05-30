Mainz - Hoffenheim maç sonucu: 0-1

Almanya Bundesliga'da 29. hafta maçında düşmeme mücadelesi veren Mainz ile Avrupa iddiasını sürdüren Hoffenheim ile karşı karşıya geldi. İki takımın da net fırsatlar yakaladığı mücadeleden konuk ekip galip ayrılmayı başardı.

Mavi-Beyazlılar’da 43. dakikada Samassekou’nun pasında iki stoperin arasından harika sıyrılan Bebou, takımına zaferi getirdi. Hoffenheim, bu sonucun ardından Wolfsburg’un kaybettiği haftada 3 puana uzanarak Kupa 2’ye katılmak adına altın değerinde bir galibiyet elde etti.



