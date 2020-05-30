Mainz - Hoffenheim (CANLI)

Almanya Bundesliga'da 29. hafta maçında düşmeme mücadelesi veren Mainz ile yedinci sırada bulunan Hoffenheim karşı karşıya gelecek. Geçen hafta Union Berlin deplasmanından bir puan çıkartan Mainz rakibini eli boş göndermek istiyor. Hoffenheim ise deplasmanda puan ya da puanlar arayacak.

Mainz - Hoffenheim maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Coface Arena'da oynanan ve saat 16:30'da başlayan mücadele S SPORT 2'den canlı yayınlanıyor.

Mainz - Hoffenheim ilk 11'ler...

Mainz: Müller, Baku, Bruma, Hack, Niakhaté, Fernandes, Leandro Ribeiro Barreiro, Boëtius, Awoniyi, Quaison, Mateta

Hoffenheim: Baumann, Rudy, Posch, Bogarde, Zuber, Nordtveit, Samassekou, Skov, Baumgartner, Bruun Larsen, Dabbur



