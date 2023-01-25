Mainz - Dortmund maçı iddaa oranları

16 haftada 6 yenilgi alıp orta sıralarda gezinen Borussia Dortmund, düşme hattıyla arasındaki 5 puan farkı açmak isteyen FSV Mainz ile MEWA Arena'da kozlarını paylaşırken siz de bu karşılaşmanın heyecanını Tek Maç, Süper Oran, Canlı İzle ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da yaşayabileceksiniz.

Mainz, 9 haftalık aradan Stuttgart beraberliğiyle döndü ve Bundesliga'daki galibiyet hasreti 5 maça çıktı. Orta sahanın savunma gücü yüksek isimlerinden Dominik Kohr cezalı. Kohr'un yerine Anton Stach olası... Diz ameliyatı olan santrfor alternatiflerinden Jonathan Burkardt'ın sahalara dönüş zamanı belirsiz. Hücuma Strasbourg'tan Ludovic Ajorque takviyesi yapıldı. Karim Onisiwo ve Marcus Ingvartsen'le rekabet edecek. Sırtında problem olan as kaleci Robin Zentner, Stuttgart maçında kadroda değildi. Eldivenler bir kez daha Finn Dahmen'e emanet olabilir; maç saati öğreneceğiz.

3 kere öne geçip her defasında Augsburg'a yakalanan Dortmund, son nefeste Giovanni Reyna ile 4-3 kazandı ve araya giderken aldığı yenilgileri biraz olsun telafi etmiş oldu. Orta sahanın önemli ismi Jude Bellingham cezalı. Thomas Meunier sakat. Uzun süredir hasta olduğu için antrenmanlara çıkmayan Marco Reus'un durumu belirsiz. Bellingham yerine orta sahada Mahmoud Dahoud'u görebiliriz. "Dahoud & Salih Özcan" orta ikilisi en muhtemeli... 3 puan getiren golü atan Reyna, ilk 11 için, Donyell Malen'in bir adım önünde. Hücum merkezindeki Youssoufa Moukoko'ya Reyna'nın yanı sıra Karim Adeyemi ile Julian Brandt da destek verecek.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Mainz'ın iç sahada oynadığı son 6 lig maçının 5'i "2-3 GOL" aralığında sonuçlandı.

- Dortmund deplasmanda oynadığı son 6 lig maçının 5'ini kaybetti. (1 galibiyet)

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç ve Süper Oran seçenekleriyle iddaa bülteninde yer alan bu karşılaşmayı kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Dortmund kazanır" oldu! %44'lük kesim Bellingham'ın yokluğuna rağmen siyah-sarılılar tarafında yer almayı seçmiş... %13'lük kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve karşılaşmada en az 3 gol çıkmasını bekliyor.