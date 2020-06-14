Mainz - Augsburg (CANLI)

Bundesliga'nın 31.hafta maçında Mainz sahasında Augsburg ile karşı karşıya geliyor. Düşme hattını yakından ilgilendiren maçın canlı anlatımı fanatik.com.tr'de ve canlı izleme ile canlı bahis imkanı misli.com'da..

14 Haziran 2020, Pazar 16:04 Son Güncelleme:
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Mainz - Augsburg (CANLI)

Bundesliga'nın 31.hafta maçında düşme hattını yakından ilgilendiren maçta Mainz sahasında Augsburg ile karşı karşıya geliyor. Haftaya 32 puanla 14.sırada giren Augsburg ile 31 puanla 15.sırada yer alan Mainz 05 puan almak için tüm güçleri ile mücadele ediyor. Maçın canlı anlatımı fanatik.com.tr'de ve canlı izleme ile canlı bahis imkanı misli.com'da..


MAINZ - AUGSBURG ilk 11'ler belli oldu

Mainz: Muller; Mwene, St. Juste, Niakhate, Brosinski; Barreiro, Quaison, Latza; Oztunali, Mateta, Awoniyi

Augsburg: Luthe; Framberger, Gouweleeuw, Uduokhai, Max; Khedira, Richter, Gruezo; Sarenren Bazee, Niederlechner, Vargas


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