Brezilyalı stoper Maicon, transferin son gününde hem Çin hem de Japon kulüpleriyle transfer görüşmeleri yaptı. Tecrübeli futbolcunun, yıllık 6 milyon Euro gibi astronomik bir rakam talep etmesi nedeniyle, devredeki kulüplerin geri adım atmak zorunda kaldığı öğrenildi.

Hem sezon başında hem de devre arasında transfer görüşmesi yapmasına izin verilen Maicon’un, bu durumdan büyük rahatsızlık duyduğu ve ‘istenmeyen adam’ duygusuna kapıldığı ifade ediliyor. Tecrübeli futbolcu, kısa bir süre önce de eşiyle yaşadığı boşanma süreci nedeniyle psikolojik sıkıntı yaşamaya başlamıştı.