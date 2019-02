Galatarasay'ın kiralık transferi için Al-Nassr Saudi ile anlaşmaya vardığı Maicon, sosyal medya hesabından taraftara veda mesajı yayınladı.

Sevgili Galatasaraylılar,

Bir buçuk yıl önce aranıza katıldığımda, bana göstereceğiniz sevginin böylesine büyük ve samimi olacağını düşünemezdim. Beni aileden biri olarak gördünüz, hep sahiplendiniz. En zor anlarımda elimden tutup, beni ayağa kaldırdınız. Ben de her zaman en iyisini yapmak için çabaladım, Galatasaray formasını giyme onurunu yaşadığım her an bu sevginin karşılığını vermek için mücadele ettim. Her antrenmanda, her maçta sizin sevginizin kıymetini bilerek daha iyisi için çalıştım. Mayıs ayında kazandığımız şampiyonluğu hayatımın sonuna dek en güzel hatıralarımdan biri olarak kalbimde taşıyacağım. Ve biliyorum ki; teknik heyetimiz ve takım arkadaşlarım, sezon sonunda bu onuru sizlere tekrar yaşatacak. Ben de tüm kalbimle onları desteklemeye devam edeceğim. Bugün, bir buçuk yıllığına aranızdan ayrılıyorum. Türkiye’deki maceram boyunca yanımda olan teknik direktörümüz Sn. Fatih Terim ile yardımcılarına, takım arkadaşlarıma, kulübümüzün çalışanlarına ve Galatasaray’ın büyük taraftarına çok teşekkür ederim. Sizi çok seviyorum!

Galatasaray'dan Maicon'a teşekkür mesajı!

Galatarasay'ın kiralık transferi için Al-Nassr Saudi ile anlaşmaya vardığı Maicon Pereira Roque, 14 Eylül 1988'de Brezilya'da Sao Paulo'nun kuzeyinde yer alan Barretos'ta dünyaya geldi. Futbola 2006'da Cruzeiro altyapısında başlayan Maicon ilk profesyonel sözleşmesini de aynı takımla yaptı. Sonra sırasıyla kiralık olarak ülkesinin Cabofriense ve Portekiz takımı Nacional formaları giyen Brezilyalı stoper özellikle Portekiz'de gösterdiği performansla dikkatleri üstüne çekti.

2008-2009 sezonundaki formuyla Porto'nun transfer radarına giren Maicon, Portekiz ekibiyle 2.2 milyon Euro bonservis bedeliyle 5 senelik sözleşme imzaladı. İlk sezonunda istediği kadar forma şansı bulamayan Maicon 10 maçta sahadaki yerini aldı. Maicon kendinden beklenen patlamayı ise 2010-2011 sezonunda gerçekleştirdi. İlk 11'in değişmez isimlerinden olan Portekiz Ligi, Portekiz Süper Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'ni kazanan Porto'da 28'i ilk 11 olmak üzere 32 maça çıkıp 3 kez fileleri havalandırdı.

2011-2012 sezonunda da istikrarını sürdüren Maicon, daha çok sağ bek olarak oynarken Porto bir kez daha ligde ve Süper Kupa'da şampiyonluğa ulaştı. Hepsi ilk 11 olmak üzere 31 maçta forma giyip üç gol attı.

Bir sonraki sezon başında yaşadığı sakatlık sonrası 6 hafta kadar sahalardan uzak kalan Maicon Porto ile ilk sezonundan sonra en az maça çıktığı sezonu arkasında bıraktı. 2015-2016 sezonunun devre arasına kadar Porto'da oynayan Maicon takımıyla 180 maça çıkıp 14 gol atma başarısını gösterirken 11 kupa kazandı.

Maicon, 15 Şubat'ta ülkesine Sao Paulo formasıyla döndü. İlk sezonu kiralık olarak geçiren Maicon sezon bitiminde Brezilya'ya döndü. İlk sezonunda Brezilya ekibi ile 51 maça çıkan Maicon devam eden 2017 sezonunda ise 21 maçta forma giydi.

2017-2018 sezonun başında 7.5 milyon Euro bonservis bedeliyle Galatasaray’a transfer olan Maicon, forma giydiği 45 Süper Lig, 6 Avrupa Kupası, 5 Türkiye Kupası ve 1 Türkiye Süper Kupası mücadelesinde forma giydi. Bu karşılaşmalarda toplam 6 gol 1 asiste imza atan Maicon Pereira Roque, 2017 – 2018 sezonunda Galatasaray’ın kazandığı lig şampiyonluğuna önemli katkıda bulundu. Kariyerine Al-Nassr Saudi takımında devam edecek olan Maicon’a hizmet ve katkılarından dolayı teşekkür ediyor, bundan sonraki futbol yaşantısında başarılar diliyoruz.