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Maicon transferinde flaş gelişme! İşte Galatasaray'ın istediği bonservis...

Galatasaray'ın Brezilyalı stoperi Maicon'un bir süredir ülkesinin köklü takımlarından Flamengo'ya transfer olacağı konuşuluyordu. Portekiz basını, Sarı Kırmızılı kulübün yıldız isim için istediği bonservisi açıkladı.

04 Ocak 2019, Cuma 17:53 Son Güncelleme:
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Maicon transferinde flaş gelişme! İşte Galatasaray'ın istediği bonservis...

Galatasaray'ın ara transfer döneminde takımdan gönderme ihtimalinin bulunduğu isimlerden biri de Brezilyalı stoperi Maicon'du.

30 yaşındaki futbolcunun adı, bir süredir ülkesinin köklü takımlarından Flamengo ile birlikte anılıyordu. Konuyla ilgili Portekiz basını ise flaş bir haber yayımladı.

A Bola'dan Bruno Andrade, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada Cim Bom'un oyuncu için 6 milyon euroluk bir bonservis talep ettiğini ancak bu ücretin Brezilya kulübü tarafından yüksek bulunduğunu yazdı.

Andrade, Sarı Kırmızılılar'ın bu talebi üzerine Flamengo'nun transfer görüşmelerini dondurduğunu belirtti.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler

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