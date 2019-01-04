Maicon transferinde flaş gelişme! İşte Galatasaray'ın istediği bonservis...
Galatasaray'ın Brezilyalı stoperi Maicon'un bir süredir ülkesinin köklü takımlarından Flamengo'ya transfer olacağı konuşuluyordu. Portekiz basını, Sarı Kırmızılı kulübün yıldız isim için istediği bonservisi açıkladı.
Galatasaray'ın ara transfer döneminde takımdan gönderme ihtimalinin bulunduğu isimlerden biri de Brezilyalı stoperi Maicon'du.
30 yaşındaki futbolcunun adı, bir süredir ülkesinin köklü takımlarından Flamengo ile birlikte anılıyordu. Konuyla ilgili Portekiz basını ise flaş bir haber yayımladı.
A Bola'dan Bruno Andrade, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada Cim Bom'un oyuncu için 6 milyon euroluk bir bonservis talep ettiğini ancak bu ücretin Brezilya kulübü tarafından yüksek bulunduğunu yazdı.
Andrade, Sarı Kırmızılılar'ın bu talebi üzerine Flamengo'nun transfer görüşmelerini dondurduğunu belirtti.
https://twitter.com/brunoandrd/status/1081191217906548736
Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler