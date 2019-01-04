Galatasaray'ın ara transfer döneminde takımdan gönderme ihtimalinin bulunduğu isimlerden biri de Brezilyalı stoperi Maicon'du.

30 yaşındaki futbolcunun adı, bir süredir ülkesinin köklü takımlarından Flamengo ile birlikte anılıyordu. Konuyla ilgili Portekiz basını ise flaş bir haber yayımladı.

A Bola'dan Bruno Andrade, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada Cim Bom'un oyuncu için 6 milyon euroluk bir bonservis talep ettiğini ancak bu ücretin Brezilya kulübü tarafından yüksek bulunduğunu yazdı.

Andrade, Sarı Kırmızılılar'ın bu talebi üzerine Flamengo'nun transfer görüşmelerini dondurduğunu belirtti.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler