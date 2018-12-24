Maicon Roque görüşme odasına

Mariano’nun yanı sıra Maicon da Ocak ayında Galatasaray’la bağlarını kopartabilir. Ailevi sıkıntılar yaşayan ve eşi Brezilya’ya dönen tecrübeli stoper, Sarı-Kırmızılı takımdan ayrılmak istiyor.

24 Aralık 2018, Pazartesi 06:45
- A +
Maicon Roque görüşme odasına

Yönetim, Brezilyalı stoperin menaceriyle ile hafta içinde görüşme gerçekleştirecek. Cim Bom, 8 milyon Euro’ya transfer ettiği başarılı stopere 5 milyon Euro civarında bir teklif gelmesi halinde değerlendirmeyi düşünüyor.

Mariano gitti gidiyor

Flamengo ile geçtiğimiz hafta anlaşmaya varan Mariano, bir sürpriz yaşanmazsa Ocak ayında ülkesine gidecek. Tecrübeli sağ bekin satışında Sarı-Kırmızılılar’ın yaklaşık 4.5 milyon Euro’luk bir gelir elde etmesi bekleniyor. Sevilla’dan 4 milyon 750 bin Euro’ya alınan Mariano, geçen sezonki şampiyonlukta ciddi pay sahibi olmasına rağmen bu sezon pek çok maçta formasını Linnes’e kaptırdı.

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.