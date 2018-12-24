Maicon Roque görüşme odasına

Yönetim, Brezilyalı stoperin menaceriyle ile hafta içinde görüşme gerçekleştirecek. Cim Bom, 8 milyon Euro’ya transfer ettiği başarılı stopere 5 milyon Euro civarında bir teklif gelmesi halinde değerlendirmeyi düşünüyor.

Mariano gitti gidiyor

Flamengo ile geçtiğimiz hafta anlaşmaya varan Mariano, bir sürpriz yaşanmazsa Ocak ayında ülkesine gidecek. Tecrübeli sağ bekin satışında Sarı-Kırmızılılar’ın yaklaşık 4.5 milyon Euro’luk bir gelir elde etmesi bekleniyor. Sevilla’dan 4 milyon 750 bin Euro’ya alınan Mariano, geçen sezonki şampiyonlukta ciddi pay sahibi olmasına rağmen bu sezon pek çok maçta formasını Linnes’e kaptırdı.