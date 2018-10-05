Porto’nun, Galatasaray’ı sahasında 1-0 yendiği maç Portekiz spor basınında geniş yer buldu. Ülkenin önde gelen gazeteleri, karşılaşmayı manşetten okuyucularına duyurdu. A Bola, ev sahibine galibiyeti getiren golü atan Marega’dan yola çıkarak, “Hatırlanacak bir ilk” başlığını attı ve “Marega, Avrupa kupalarındaki ilk golünü Galatasaray filelerine yolladı ve 3 puanı getirdi” ifadelerine yer verdi. Record, “Tek golle 3 puan” diye yazdı ve “Aboubakar’ın yokluğunda sorunu Marega çözdü ve onun golüyle Porto rakibini devirdi” yorumunu yaptı.

‘Zirve yarışı kızıştı’

O Jogo, “Marega yetti” derken, “Porto bu galibiyetle grupta liderlik koltuğuna oturdu. Porto, Schalke ve Galatasaray arasındaki birinci ve ikincilik yarışı iyice kızıştı. Eski Porto’lu Maicon’un, kornerde Marega’yı tutmayı unutması, Galatasaray’ın mağlubiyetinde kilit rol oynadı” diye yazdı.