Maicon: ''Futbolda bir söz vardır: Atamayana atarlar''

UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda temsilcimiz Galatasaray, Porto'ya 1-0 mağlup oldu. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Galatasaray'ın Brezilyalı stoperi Maicon, ''Hepimizin bildiği klişe var, atamayana atarlar.'' dedi.

Maicon'un açıklamaları şu şekilde.

"Futbolda hepimizin bildiği klişe var, atamayana atarlar diye. Bir kez daha gördük ve yaşadık.''

Porto deplasmanındasınız ve hata yaptığınızda cezalandırılacağınız bir takımla oynuyorsunuz. 5-6 pozisyon bulduk, mutlaka birini gole çevirmeniz lazım, onlar buldu mu atıyorlar"

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