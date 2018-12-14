Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşamalarının son maçında kötü bir performans sergilediği maçta Slovakya'nın Spartak Trnava takımına 1-0 yenildi. Mücadeleye ilk 11'de başlayan ve gösterdiği mücadeleyle alkış toplayan Mahsun Çapkan, maç sonu açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'ye yakışır bir futbol oynamak için daha fazla çalışması gerektiğini söyleyen Mahsun, "Altyapıda 10. senem bu, 2-3 aydır A takımdayım. Bana bu şansı verdikleri için teşekkür ediyorum. İnşallah Fenerbahçe'ye yakışır bir futbol oynarım. Daha fazla çalışacağım. Fenerbahçe daha iyi yerlere gelecektir." dedi.

Her zaman A takım hayali olduğunu belirten Mahsun, "Hep hayalini kuruyoruz. Altyapı ile A takım aynı değil. Daha çok çalışmam gerekiyor, fiziğimi geliştirmem gerekiyor. İnşallah layık oluruz bu formaya, uzun süre bu formayı giyerim." diye konuştu.

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