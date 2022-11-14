Başakşehir'in deneyimli oyuncusu Mahmut Tekdemir, eşinin sosyal medyada paylaştığı videoyla ilgili Beyaz TV'ye açıklamalarda bulundu.





'ARKADAŞ GRUBUNA YAPTIĞI BİR SİTEM'

Sosyal medyada çok konuşulan paylaşımla ilgili konuşan Mahmut Tekdemir açıklamasında, "Bir paylaşım yaptı eşim, şimdi bizim evimize gelen, ekmeğimizi soframızı paylaştığımız kişiler, sonra bizden bilet isteyen insanlar bu şekilde paylaşım yapınca eşimin hoşuna gitmedi ve o niyetle o paylaşımı yaptı. Herhangi bir artniyet düşünmek gibi bir durum olamaz. Kendi sosyal medya hesabından kendi arkadaş grubuna yaptığı bir sitem bu. Bunun farklı yönlere çekilmesi hoş olmuyor. Bir hafta geçsin, bir hafta sonra başka bir maçta paylaşım yapabilirsin." diye konuştu.





'BİZE YAKIŞMAYAN BİR PERFORMANS'

Galatasaray 'a karşı oynadıkları maçla ilgili sorulan soruya ise Tekdemir, "Sezon geneline baktığınız zaman bize yakışmayacak bir performans oldu. Bireysel hatalar çok yaptık. Dünya Kupası arasında toparlanacağız, hatalarımızdan ders çıkaracağız. Bireysel performanslarımızı artırarak istediğimiz seviyeye gelmek istiyoruz." sözlerini kullandı.

'GALATASARAY SEVİYEMİZİ HATIRLATTI'

Galatasaray maçı sonrası teknik direktör Emre Belözoğlu'nun basına yaptığı açıklamaları kendilerine de söylediğini belirten Mahmut Tekdemir açıklamasında, "Hocamız zaten basına yaptığı açıklamayı bize içeride de söyledi. Hangi seviyede olduğumuzu bize hatırlattı Galatasaray bize bunu hatırlattı dedi. İyi çalışarak Dünya Kupası'ndan sonra toparlanacağımıza inanıyorum" açıklamasını yaptı.