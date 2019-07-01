Mahmut Tekdemir ısrarı sürüyor

Sarı-Lacivertliler, Başakşehir forması ile gösterdiği performansla Milli Takım’a kadar yükselen Mahmut Tekdemir için çalışmalarını hızlandırdı. Emre ile uyumu da göz önünde bulundurulan tecrübeli orta saha oyuncusunun transferi için Başakşehir yönetimi ile bizzat Başkan Ali Koç’un bir araya gelmesi bekleniyor. Fenerbahçe’nin patronu, bonservisine 5 milyon Euro istenen başarılı oyuncu için en kısa zamanda pazarlıklara başlayacak. Bu transfer için tüm şartların zorlanacağı da gelen haberler arasında.