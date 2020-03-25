Mahmut Reevik kimdir, kaç yaşında? Corona Virüs açıklaması...

Galatasaray yönetim kurulu üyesi Mahmut Recevik sosyal medya hesabından Corona Virüs nedeniyle kendisini karantinaya aldığını açıkladı. Recevik, Abdürrahim Albayrak ve Fatih Terim'den sonra Galatasaray'da Corona Virüs vakası görünen ücüncü kişi oldu. Peki, Mahmut Recevik kimdir, kaç yaşında?

Mahmut Recevik kimdir?

1958 İstanbul doğumludur. Saint Joseph Fransız Erkek Lisesi mezunudur. 1984 yılında İstanbul Üniversitesini, 1988 yılında Londra Üniversitesi Turizm ve Otelcilik okulunu bitirmiştir. 1990 yılından itibaren 10 sene Çırağan Palace Kempinski Otelinde çeşitli görevlerde bulunmuştur. 2000 yılından bugüne kendi işinde Turizm Yöneticiliği yapmaktadır. İngilizce ve Fransızca bilen Mahmut Recevik, evli ve 2 çocuk babasıdır.