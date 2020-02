Mahmut Nedim Akülke: Türk bayrağının dalgalanmasını istiyoruz

Motosikletseverlerin her yıl büyük ilgi gösterdiği İstanbul Motobike 2020 Fuarı’nın açılışı bugün gerçekleştirildi. Açılışa İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, AK Parti Sakarya Milletvekili ve Dünya Supersport Şampiyonu eski milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu ve sporcular katıldı. Açılış töreninde konuşan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yeni sezonun kazasız ve sıhhatli bir şekilde başlamasını temenni etti.

Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) yaptığı açıklamada federasyon olarak 2020 hedeflerini belirlediklerini ifade ederken, “Geçen hafta Türkiye Motorsiklet Federasyonu olarak kulüplerle yaptığımız istişare toplantımızı Antalya’da gerçekleştirdik ve sorunlarımızı, problemlerimizi, 2020 hedeflerimizi belirledik. Bu kapsamda bu yıl 42 tane ulusal yarışımız gerçekleşecek, bunun yanında 3 tane Uluslararası yarış olacak. Bunlar Türkiye Motosiklet Federasyonu’nun organizasyonu olacak. Özellikle yurt dışında bizi temsil eden sporcuların çalışmaları, antrenmanları ve onların takvimi gözden geçirildi. Onlara yapılacak destek ve katkıların neler olacağı belirlendi, özellikle burada bu sene büyük bir gururla Türkiye Motosiklet Federasyonu olarak ülkemize seslenebiliriz. Başta Deniz, Can, Toprak, Bahattin olmak üzere dünyanın her tarafında her hafta bir Türk sporcusu yarışacak. Farklı branşta inanılmaz bir gurur Türkiye ve federasyon için. Dünyanın dört bir yanında kürsü bekliyoruz ve artık Türk bayrağının dalgalanmasını istiyoruz” diye konuştu.

“BU YIL HEDEF 100 BİN İZLEYİCİ”

2020 Dünya Motokros Şampiyonası’nda izleyici hedeflerinin geçen yıla göre arttığını söyleyen Akülke, ”Bunun yanı sıra 2 yıldır Cumhurbaşkanlığımızın himayesinde gerçekleştirilen Dünya Motokros Şampiyonası’nın bu yıl üçüncüsünü gerçekleştireceğiz. Bugün itibarıyla tanıtım ve saha çalışmalarına başladık. Geçen yıl Afyonkarahisar’da 70 bine yakın izleyici ağırlamıştık, bu yıl bu hedefi 100 bin olarak belirledik. İnşallah Dünya Motokros Şampiyonası kapsamında, ayrıca Afyon Motosiklet Festivali ile 7'den 70'e herkesi ağırlayacağız. Bu, Spor Bakanlığımızın son yıllarda gerçekleştirmiş olduğu spor turizmi hamlesinde de örnek bir projedir. 6 kıtada ve 186 ülkede canlı yayınlanmasıyla Türkiye’nin tanıtımına olan katkısı bizler için gurur verici bir olay. Bunun yanı sıra bu sene en büyük organizasyonlardan bir tanesi Avrupa Stunt Şampiyonası ve yine spor turizmi kapsamında Kuşadası ve Ege’de üç gün gerçekleştirilecek olan Mototour of Nations organizasyonumuz olacak. Bizler spor federasyonları olarak sportif organizasyonların yanında, ülkemizin ekonomisine ve turizme katkı yapabilecek projelerin içinde de olacağız” şeklinde konuştu.

“DÜNYA MOTOKROS ŞAMPİYONASI ÜLKEMİZİN TANITIMI ANLAMINDA BİR MİHENK TAŞI”

Dünya Motokros Şampiyonası’nın Türkiye için çok önemli olduğunu söyleyen Akülke, ”Dünya Motokros Şampiyonası aslında ülkemizin tanıtımı anlamında gerçekten çok önemli mihenk taşlarından bir tanesi. 6 kıtada 186 ülkede aynı anda 4 saatlik bir yayın gerçekleştiriliyor. Bunun öncesinde, Türkiye’nin bir dakikalık tanıtım videosu da canlı yayınlanıyor. Bunun yanında sosyal medya, yazılı basın bir yıl boyunca Afyonkarahisar’ı konuşuyor. Buraya gelen sporcuların, teknik ekiplerin ve seyircilerin de ekonomik olarak ciddi bir getirisi söz konusu” ifadelerini kullandı.

“TOPRAK’TAN DÜNYA ŞAMPİYONLUĞU BEKLİYORUZ”

Motosiklet alanında Türkiye’de genç sporcuların olduğunu söyleyen Mahmut Nedim Akülke, “Avrupa Şampiyonası mutlaka gelecek ama artık Toprak’tan dünya şampiyonluğu bekliyoruz. İnşallah Allah kaza bela vermezse Kenan Sofuoğlu’nun bayrağını alıp bir sporcumuzu daha uzun süreler arenada göreceğiz. Arkadan gelen sporcular için de Avrupa şampiyonluğu diyoruz ama onları da dünya şampiyonalarına götürmeye çalışıyoruz” açıklamasında bulundu.