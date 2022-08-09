Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Asbaşkanı ve Afyonkarahisar Fahri Elçisi Mahmut Nedim Akülke, 9 Ağustos'ta başlayacak TEKNOFEST ve 31 Ağustos'da gerçekleşecek Dünya Motokros Şampiyonası (MXGP) öncesi Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklamalarda bulundu.

Sözlerine Büyük Taarruzun 100'üncü yılını coşkuyla yaşatmaya vurgu yaparak başlayan ve birbirinden değerli bilgiler veren Akülke, "Tabii Afyonkarahisar için bu yıl çok özel. Aslında bizlerin ülkenin bugüne gelmesinde, burada nefes alıyor ve bu güzel ülkede yaşıyorsak 26 Ağustos 1922'ye borçluyuz. Büyük taarruzun emrinin verildiği, Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm gazilerimizi tüm şehitlerimizi saygıyla ve rahmetle anıyoruz. Çünkü onların sayesinde burada varız. Tabii böyle olunca Afyonkarahisar'da 100'üncü yılı coşkuyla kutlamaya başladık. Yıl boyu çeşitli etkinliklere spor turizmi kapsamında imza attık. Bunun en büyük örnekleri 9-14 tarihleri arasında TEKNOFEST, İnsansız Hava Araçları ve Liselerarası Drone Yarışları, Afyon Motor Sporları Merkezi'nde yapılacak. Bizi en çok heyecanlandıran konu, Mustafa Kemal Paşa'nın emir ettiği gibi 'Geleceğimiz Gençlerde' sloganıyla bütünleşip, Afyonkarahisar'da hem 100'üncü yılı coşkuyla yaşatmak istiyor, hem de bir taraftan teknolojimizin gelişimini gençlerle birlikte göstermek istiyoruz. Doğa ile beraber nasıl yaşayabileceklerini, nasıl el ele tutuşup birlik ve beraberlik kapsamında bu ülkeyi daha da ilerilere götürmek için neler yapabileceklerini hep beraber göreceğiz. Bu da Türkiye'de belki de ilk defa model olacak. Teknoloji ve doğa iç içe olacak. Afyonkarahisar yine bir ilke ev sahipliği yapacak" diye konuştu.

"TÜRKİYE'NİN BİRLİK VE BÜTÜNLÜĞÜ ADINA GENÇLER İLE BÜYÜK BİR HAYKIRIŞ İÇERİSİNDE OLACAĞIZ"

Mahmut Nedim Akülke, Türkiye'deki gençlerin birlik ve bütünlüğü kapsamında, "İnsansız Hava Araçları yarışmalarıyla beraber, liselerarası drone yarışlarında Türkiye'nin farklı illerinden yaklaşık 2400 öğrenciye Afyonkarahisar ev sahipliği yapacak. 2400 öğrenci gerçekten teknolojinin nereye geldiğini, kendi yaratıcılık güçlerini, devletin imkanlarını ve onlara verilen katkılar ile beraber Türk gencinin neler yapabileceğini Afyonkarahisar'da hep beraber göreceğiz. Tabii bunun yanı sıra gençlerin gerçekten birlik ve beraberlik içinde yaşamaları için, Afyonkarahisar'dan Türkiye'nin birlik ve bütünlüğü adına gençler ile büyük bir haykırış içerisinde olacağız" dedi.

"AFYONKARAHİSAR, GÜNEYİ KUZEYE VE BATIYI DA DOĞUYA BAĞLAYAN KEYİFLİ BİR ŞEHRİMİZ"

Afyonkarahisar'ın 5 yıldır Motokros'a ev sahipliği yaptığını belirten Türkiye Motosiklet Federasyon Asbaşkanı, "Afyonkarahisar, spor turizmi çerçevesinde son 10 yıldır Türkiye'nin en önde gelen illerinden bir tanesi. Öte yandan spor turizmi Afyonkarahisar'da çok hızlı gelişiyor. Örneğin; UNESCO'nun 3'üncü Gastronomi Şehri Afyonkarahisar. Bunun yanı sıra 3 bin yıllık tarihi ile Frig Vadisi, Emre Gölü, yeni başlayan balon turları, tarihi evleri, Ulu Cami'si ile tarih dediğiniz zaman Türkiye'nin ender illerinden bir tanesi. Sanat, tarih, turizm, spor inanılmaz şekilde iç içe girmiş durumda. Güneyi, kuzeye ve batıyı da doğuya bağlayan ana arter üzerinde çok keyifli bir şehrimiz Afyonkarahisar. Tabii spor turizmi sadece futbol takımlarının orada kamp yapmasıyla da kalmıyor, Dünya Motokros Şampiyonası aslında Cumhuriyet tarihimizin belki de en önemli organizasyonlarından bir tanesi. Çünkü 5 yıl üst üste aynı yerde ve aynı şehirde yapılması, özellikle Anadolu'nun bir şehrinde yapılması spor ve spor turizmi açısından ne kadar önemli olduğunu bizler anlatmaya çalışıyoruz. Aynı zamanda bunun keyfini de yaşıyoruz. İnşallah Dünya Şampiyonası 2025 yılına kadar da bir başka vizyonla da ülkemizde ve Afyonkarahisar'da devam edecek. Tabii bu anlamda da çok önemli. Üst üste 5 yıl ev sahipliği yapmış, önümüzde 3 yıl kontratı hazır hale gelmiş bir organizasyon ve hızla büyüyen bir organizasyon. İçinde tüm Türkiye'nin birleştiği, Motofest'i olan yaklaşık 200-250 bin kişiyi ağırlayan, spor turizminde Türkiye'deki en büyük organizasyonlarından bir tanesi. 7'den 70'e her kesimden insanın geldiği sporun birleştirici gücünü görebileceğiniz ender alanlardan ve organizasyonlarından bir tanesi. Tabii 100'üncü yılı kapsamında yapılması da bizler için çok daha anlamlı ve önemli" ifadelerini kullandı.

"AFYONKARAHİSAR'DA TARİH, TURİZM, SPOR VE GASTRONOMİ SİZİ BEKLİYOR"

Son olarak yapılacak organizasyon kapsamında teşekkürlerini belirten Akülke, "Çok teşekkür ediyorum. Tabii organizasyonlar gerçekten çok zor. Burada başta bu organizasyona başından beri himayesi altına alan Sayın Cumhurbaşkanımıza sonsuz teşekkür ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın himayesinde gerçekleştiriyoruz. Gençlik ve Spor Bakanımız Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na çok teşekkür ediyoruz. Bizleri bir gün bile yalnız bırakmadı. Afyonkarahisar Belediyesi, valilik, kamu kurum ve kuruluşları ve Afyonkarahisar halkı hep destek verdi. Çünkü birlikte bir şey güzel oluyor. Sizlerin emekleri bu organizasyonda çok büyük. Özellikle sizlere çok teşekkür ediyorum. Demirören ailesine ve grubuna çok teşekkürde bulunuyorum. Çok önemli katkılarda bulunuyor. Bence organizasyon çok daha ilerilere gidecek. Türkiye'nin en büyük ve istikrarlı organizasyonu olarak devam edecek. Bundan sonra 31 Ağustos ve 4 Eylül'ü lütfen not alın, Afyonkarahisar'da tarih, turizm, spor ve gastronomi sizi bekliyor" diye konuştu.

Umut Can ÜREYEN / Sacit GÖNCÜ / İSTANBUL,(DHA)