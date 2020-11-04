Mahmood Coffee’den basketbola destek

Türkiye Süper Lig 2020-2021 sezonunda Hes Kablo Kayserispor, İttifak Holding Konyaspor ve Ankaragücü futbol takımlarına sırt forma sponsoru ve BB Erzurumspor’un göğüs forma sponsoru olan Mahmood Coffee son olarak Gaziantep Basketbol takımına Süper Lig 2020-2021 sezonunda şort sponsoru oldu.

Altunkaya Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Mahsum Altunkaya ise yaptığı açıklamada şunları kaydetti;

Tüm spor dalları bizim için değerli ve önemlidir. Mahmood Coffee olarak üretim merkezimize ev sahipliği yapan ilimizin basketbol kulübü, Gaziantep Basketbol takımına Basketbol Süper Lig 2020-2021 sezonunda şort forma sponsoru olmaktan dolayı büyük bir sevinç ve gurur duyuyoruz.