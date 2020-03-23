Irkı, dini, siyasi görüşü fark etmiyor. Siyaseti bir kenara bırakıp ve topyekün insan olma paydasında hareket ederek bu ortak riskle mücadele etmemiz gerekiyor." ifadelerini kullanan Ünal, resmi kaynaklardan gelen bilgilere itibar edilmesi gerektiğini vurguladı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, dünyanın küresel bir salgın hastalıkla karşı karşıya bulunduğunu, herkesin ortak risk altında olduğunu kaydetti.

Ünal, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Bu salgın üzerinden siyaset yapan, ağır nefret suçu içeren, gerçek dışı bilgileri yayan, insanımızı korku, kaygı ve infiale sevk eden her insan, insanlık suçu işlemektedir.

Bu süreçte en dikkatli olmamız gereken noktalardan birisi de anksiyetesi olan, ruh sağlığı sorunu yaşayan ve evde kalmak zorunda olan vatandaşlarımız. Onları nefretinizle infiale sevk etmeyin. Dezenformasyonlarınıza son verin. Hepimiz insanız. Nefret suçu işlemeyin."