Mahamadou Dembele'de görüşmeler tıkandı

Kadrosunu en az bir stoperle güçlendirmek isteyen Karadeniz devi, Mahamadou Dembele için düğmeye bastı.

26 Haziran 2019, Çarşamba 06:01
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Mahamadou Dembele'de görüşmeler tıkandı

Kadrosunu en az bir stoperle güçlendirmek isteyen Karadeniz devi, Mahamadou Dembele için düğmeye bastı.

Avusturya ekibi Salzburg ile masaya oturan Bordo-Mavililer, pazarlıkları 250 bin Euro’dan açtı.

Ancak Kırmızı- Beyazlılar, 20 yaşındaki savunmacı için 1 milyon Euro talep edince, görüşmeler tıkandı. Tarafların, önümüzdeki günlerde yeniden bir araya gelmesi bekleniyor.

Dembele, geçtiğimiz sezon Hollanda ekibi Fortuna Sittard’a kiralanmış ancak sakatlığı nedeniyle Nisan ayında Salzburg’a geri dönmüştü.

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