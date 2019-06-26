Kadrosunu en az bir stoperle güçlendirmek isteyen Karadeniz devi, Mahamadou Dembele için düğmeye bastı.

Avusturya ekibi Salzburg ile masaya oturan Bordo-Mavililer, pazarlıkları 250 bin Euro’dan açtı.

Ancak Kırmızı- Beyazlılar, 20 yaşındaki savunmacı için 1 milyon Euro talep edince, görüşmeler tıkandı. Tarafların, önümüzdeki günlerde yeniden bir araya gelmesi bekleniyor.

Dembele, geçtiğimiz sezon Hollanda ekibi Fortuna Sittard’a kiralanmış ancak sakatlığı nedeniyle Nisan ayında Salzburg’a geri dönmüştü.