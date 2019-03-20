Mahallelere '3 korner bir penaltı' ruhu geri geliyor

FIFA’nın verilerine göre Türkiye, futbolcu sayısı en yüksek 20 ülkeden biri. Yeşil sahalarda 2 milyona yakın futbolcu top koşturuyor. Profesyonel liglerde 124 kulüp var. Amatör ligdeki kulüplerin sayısı ise 5 bini aşıyor. Yeni yıldızlar keşfetmek için “mahalle maçları” kavramı da yeniden harekete geçirilecek. AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, İstanbul’un 961 mahallesinde ’Mahalle Maçı’ ruhunu canlandırmayı hedefliyor. Orta yaşlardaki İstanbullular’ın hatırlayabileceği şehrin dört bir yanındaki ’toprak sahalarında’ İstanbul’un mahalleleri birbirleriyle karşı karşıya gelir, o gün ilçenin yaşadığı coşku bir başka olurdu. Mahalle maçları ruhunu geri getirmek için AK Parti ve Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Belediye Başkanlığı döneminde 961 mahallenin futbol takımlarının katılacağı bir Mahalleler Ligi kurulacağını açıkladı. 935 amatör spor kulübüne verilen destek de devam edecek.

Emekliler hakem olacak

Öğrenci ve emeklilerden oluşan spor elçilerinin hakemlik yapacağı mahalle liglerinin şampiyonları amatör ve profesyonel liglere açılma imkânı bulacak. Aynı zamanda mahallelerde komşuluk ilişkilerini geliştirerek İstanbulluluk şuurunu artırmak da hedefleniyor.

Mahalle maçlarının değişmez kurallarını hatırlayacak olursak;

* 3 korner olursa 1 penaltı kullanılır (penaltıyı kaptan atar)

* Top dışarı kaçarsa atan alır.

* En iyi oynayan iki kişi aynı takımda oynayamaz.

* Kaleci yoksa önce en kilolu kişi kaleye geçer, o maçın yarısını geçirdikten sonra kalanlar sırayla geçerler.

* Topa burun vurmak yasak.

* Kim düşürülürse faulü o kullanır.

* Penaltılarda kaleci değiştirilmez, değiştirilirse iki tane penaltı kullanılır. İlki gol olursa ikincisi kullanılmaz.

* Kaleden kaleye gol olmaz şeklindeydi.