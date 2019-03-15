Magic’ten önemli galibiyet

Amerikan Basketbol Ligi’nde (NBA) Orlando Magic, konuk ettiği Cleveland Cavaliers’ı 120-91 mağlup ederek play-off’a kalma mücadelesini sürdürdü.

15 Mart 2019, Cuma 10:05
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Magic’ten önemli galibiyet

Amerikan Basketbol Ligi’nde (NBA) Orlando Magic, konuk ettiği Cleveland Cavaliers’ı 120-91 mağlup ederek play-off’a kalma mücadelesini sürdürdü.

NBA’e 6 maçla devam edildi. Doğu Konferansı temsilcilerinin karşılaşmasında Orlando Magic, baştan sona üstün götürdüğü mücadelede Cleveland Cavaliers’ı evinde 120-91 yenerek sezonun 32. galibiyetini aldı.

Konferansında averaj farkıyla 9. sırada yer alarak play-off’a kalma mücadelesine devam eden Magic’te, Aaron Gordon 21 sayı, 6 ribaunt, 4 asist, D.J. Augustin 20 sayı, 7 asistle oynarken, Nikola Vucevic 19 sayı, 11 ribaunt, Khem Birch ise 13 sayı, 11 ribauntla "double-double" yaptı.

Sezonun 52. mağlubiyetini alan Cavaliers’ta Collin Sexton 23 sayıyla maçın en skorer ismi olurken, 34 dakika sahada kalan milli basketbolcu Cedi Osman ise 8 sayı, 8 ribaunt ve 4 asist üretti.

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