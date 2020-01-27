LA Lakers efsanesi Magic Johnson, Kobe Bryant'ın ölümünü kabullenemediğini söyledi. Helikopter kazasında kızıyla birlikte hayatını kaybeden Kobe Bryant için spor dünyası birleşti.

Dünyanın dört bir yanından Kobe Bryant hayranları gözyaşı dökerken efsane oyuncunun arkadaşı ve LA Lakers'ın bir diğer efsanesi Magic Johnson acı olayla ilgili açıklama yaptı. Kobe'nin ölümünü 'kabullenmek zor' diye ifade eden Magic Johnson açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

''Bunları yazarken allak bullak oluyorum. Kobe ve kızının bu sabah helikopter kazasında öldüğü bu yıkıcı haber yüzünden ağlıyorum. Arkadaşım, bir efsane, bir eş, bir baba, bir oğul, bir erkek kardeş, bir Oscar kazanan ve tüm zamanların en büyük Lakers‘lısı gitti. Kabul etmek çok zor. Kobe bu oyunun liderlerindendi. Hem erkek hem de kadın oyuncuların akıl hocasıydı. Bilgiyi, zamanı ve yeteneği birçok gence, kolejdeki oyunculara ve NBA ile WNBA’deki oyunculara öğretti. O böyle bir ikondu ve LA için de çok şey yaptı. Evsizlere yardımcı olma konusunda tutkuluydu ve kadın basketbolunun savunucusuydu. Kızın basketbol takımına koçluk yapmak onu çok mutlu etti. Kobe ve ben, yaşam ve basketbol hakkında çok fazla özel konuşma paylaştık.

Basketbol dışında da çok fazla ortak noktamız vardı. Onunla Lakers basketbolu hakkında konuşmayı, baba ve koca olma hakkında konuşmayı ve İtalya’yı ne kadar sevdiğimiz hakkında konuşmayı çok severdim. Bu konuşmaları ve onu çok özleyeceğim. Basketbol ve şehrimiz Los Angeles, Kobe olmadan asla aynı olmayacak. Ailesi için dua ediyoruz ve her zaman Bryant ailesinin yanında olacağız."

Kaynak: Ntvspor