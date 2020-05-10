Magazin Haberleri 10 Mayıs 2020

Çabası sonuç vermedi

Cansu Dere, önceki gün Rumelihisarı'ndaydı. Sabah erken saatlerde kedisini veterinere götüren Dere, gazetecileri görünce veterinere girmekten vazgeçti. Bir süre tur atan oyuncu, çabasına rağmen görüntülenmekten kurtulamadı. Dere, çıkışta koşar adımlarla kapıya kadar yanaştırdığı aracına bindi.

'Temizlik işleri eşimde’

Kuruçeşme'de bir marketten çıkarken görüntülenen Begüm Kütük, karantina döneminde en çok ailesini özlediğini söyledi. Eşi Erdil Yaşaroğlu ile 65 gündür karantinada olan Kütük, eşinin ev işlerinde kendisine çok yardımcı olduğunu dile getirdi. Güzel oyuncu, "Veriyorum eline süpürgeyi, paspas ve balkon yıkama işini yapıyor" sözleriyle eşine övgüler yağdırdı.