Maestro: “Maçı kazanabilmek adına çok fazla bir şey yapamadık”

Spor Toto Süper Lig 'in 27. haftasında Göztepe , deplasmanda Giresunspor'a 3-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın andından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Göztepe Teknik Direktörü Maestro, “Bugün gerekeni yapamadık. Ne 1 puan için ne 3 puan için. Herhangi bir baskımız, saha içinde bir tempomuz gerçekten yoktu. Bu anlamda da maçı kazanabilmek adına çok fazla bir şey yapamadık. Baktığımızda Giresun da çok gergindi ama kornerden yediğimiz goller bizi geri düşürdüğü gibi rakibe de galibiyeti vermiş oldu” şeklinde konuştu.

İHA