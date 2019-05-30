'Madrid mucidi Comolli'

Sarı-lacivertli kulübün en fazla tartışılan ismi olan Sportif Direktör Damien Comolli, Liverpool ile Tottenham arasında cumartesi günü Madrid’de oynanacak Şampiyonlar Ligi finali öncesi İngiliz basınında geniş yer buldu.

Independent’a özel bir röportaj veren Comolli, daha önce görev yaptığı eski takımlarının oynayacağı dev maçı değerlendirdi. Jack Pitt imzalı röportajda ayrıca Fransız idarecinin iki kulüp için geçmiş dönemde yaptığı işlerin bugüne kadar nasıl geldiği ve finale giden yolu oluşturduğu da detaylıca ele alındı. Comolli’nin 11 yıl önce Tottenham ve 7 yıl önce Liverpool’da aldığı kararların 1 Haziran’da Madrid’de oynanacak finali meydana getirdiği aktarıldı.

Fransız yöneticinin, Liverpool’un bugünkü sportif direktörü Mike Edwards ve transferden sorumlu yöneticisi Ian Graham’ı bizzat işe alan isim olduğu anlatıldı. Aynı Comolli’nin, Tottenham’ın bugünkü scout şefi Steve Hitchen’la hem Liverpool hem de Tottenham’da görevlendirdiği anımsatıldı.

(Milliyet)