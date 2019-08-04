Genç futbolcu hakkında bu karşılaşma sonrası yapılan olumlu eleştiriler, kiralık olarak gönderilmesi gündemde olan yıldız adayının takımda kalmasını sağladı. Şimdi gözler teknik direktör Ersun Yanal’a çevrilecek. Yönetim, Napoli’ye giden Elmas örneğinde olduğu gibi Ferdi’nin de şans bulup, dünya transfer piyasasında gündeme gelmesini hedefliyor.

Yorum / Hakan Ateşler

İş Ersun hocada bitiyor

Genç oyuncuların hepsi Merih Demiral, Ozan Kabak ya da Eljif gibi çıkmayabilir. "Fenerbahçe son senelerde gençlere yatırım yapmadı" eleştirisi çok da doğru değil. Ozan Tufan bir yatırımdır. Tutmadı. Gökay İravul, Recep Niyaz, Ramazan Civelek, Savaş Polat... Örnekler artırılabilir. Bunlar belki 34 maçta oynamadılar ama yeri geldiğinde birçok teknik adam onlara güvendi. O çocuklar az ya da çok olan bu şanslarını pek de değerlendiremediler.

Ferdi'ye bakıyorsun, yetenek var. Taraftar seviyor. Artık bu saatten sonra iş Ersun hocada bitiyor. Bunlar genç çocuklar. Bazı olayların ciddiyetini bu yaşta anlamayabilirler. Aileleri yetersiz kalabilir. Hocalık görevi biraz da burada başlıyor. Bu çocukları kazanması gereken hocalardır. Çalışmıyorsa bile sen uğraş, öğret, geri kazan... En sonunda olmuyorsa da gönderirsin. Kimse de bir şey demez. Diyemez...