İşçi takımı olarak adlandırılan ve uzun zamandır finansal yönden sıkıntı yaşayan Zonguldak Kömürspor'a madencilerden destek geldi. Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS), Zonguldak Kömürspor'a 60 bin TL'lik destekte bulundu. Kırmızı-lacivertli yönetim almış olduğu destekle bir nebze olsun nefes aldı. Kulüp Başkanı Süleyman Caner desteklerinden dolayı GMİS Başkanı Hakan Yeşil, yönetim kurulu üyelerine ve tüm madencilere teşekkür etti.