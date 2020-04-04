Madde madde Galatasaraylı futbolcuların evdeki yaşamı!

Koronavirüs salgını nedeniyle liglere ara verildiğinden beri Galatasaraylı futbolcular evlerinde bireysel antrenmanlara devam ediyor. Ülkelerine dönmeyen ve hayatlarını İstanbul’da sürdüren Sarı-Kırmızılı oyuncuların vakitlerini nasıl geçirdiklerini, ihtiyaçlarını nasıl karşıladıklarını araştırdık. İşte madde madde Galatasaraylı futbolcuların karantina günlerindeki yaşamı...

1-MENÜLERİ DİYETİSYEN HAZIRLIYOR

Oyunculara diyetisyen tarafından menüler oluşturuluyor. Evde bu yemekler oyuncuların çalışanları ya da eşleri tarafından hazırlanıyor.

2- İHTİYAÇLARI ÇALIŞANLARI KARŞILIYOR

Yerli oyuncuların yanı sıra yabancı oyuncuların hemen hemen hepsinin yabancı dil bilen şoförleri var. Onlar; market alışverişi ve banka gibi dışarıda yapılması gereken işleri yerine getiriyorlar.

3- KULÜP 24 SAAT GÖREV BAŞINDA

A’dan Z’ye en ufak bir sıkıntı yaşanmaması adına A Takım sorumluları 24 saat görev başındalar ve futbolcuların her eksiğine ya da ihtiyacına anında müdahale ediyorlar.

4- VİDEOLAR OYUNCULARA GÖNDERİLİYOR

Futbolculara takımın kondisyonerleri tarafından çalışma videoları gönderiliyor. Hocalar, talep edilen çalışmaları kendileri bire bir yapıp kayda alıyor ve bunlar tüm futbolculara gönderiliyor. Oyuncular da buradan çalışmalarını sürdürüyor. İdmanların takibi de yine antrenörler tarafından izleniyor.

5- TÜM MALZEMELER MACFIT'TEN

MACFit firması, malzeme konusunda kulüple iletişime geçti ve futbolculara ağırlık, koşu bandı, açma germe hareketlerini yapabilecekleri her türlü malzemeyi bedelsiz sağladı. Kulüp bunun için herhangi bir ücret ödemezken, oyuncular sadece bu şirketin aletleriyle çalıştıklarını sosyal medya hesaplarından duyurup, bir bakıma reklam yapıyorlar.