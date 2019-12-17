Madalya gururu

Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA) - ULUSLARARASI Antalya Muaythai Açık Kupası'nda milli takım baş antrenörü Yasin Urlu'nun sporcuları, 12 altın, 6 gümüş ve 11 bronz madalya kazanarak, başarılarıyla Antalya'nın gururu oldu.

Türkiye Muaythai Fedarasyonu tarafından düzenlenen Uluslararası Antalya Muaytai Açık Kupası 10-15 Aralık'ta Antalya'da yapıldı. Uluslararası Muaythai (IFMA) ve Avrupa Muaythai Federasyonu (EMF) 2019 yılı faaliyet programında yer alan turnuvada, sporcular çocuklar, gençler, ümitler, büyükler ve veteranlar kategorisinde ringe çıktı. Turnuvaya 15 ülkeden 900 sporcu katıldı. Muaythai Milli Takım Baş Antrenörü Yasin Urlu'nun sporcuları turnuvada 12 altın, 6 gümüş ve 11 bronz madalya kazandı.

Muaythai Milli Takım Baş Antrenörü Urlu, turnuvada altın madalya kazanan sporcuların gelecek yıl milli takım formasıyla dünya şampiyonasına katılmaya hak kazandığını dile getirdi. Turnuvada elde edilen derecelerle 24 sporcusunun milli takıma seçildiğini dile getiren Urlu, "Turnuvada başarılı olan sporcuları tebrik ediyorum. Başarılı bir organizasyon geçirdik. Sporcularımız kazandıkları şampiyonluklarla, gelecek sene düzenlenecek turnuvalarda başarılı olacaklarını kanıtladı. Gelecek yıl daha fazla başarıyı hedefliyoruz" dedi.

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